Haberler

Tarsus'ta Alacak Verecek Kavgası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Alacak Verecek Kavgası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada kuzenler Halil Tarhan ve Ümit İğde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kuzen öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu kuzen oldukları öğrenilen Halil Tarhan ile Ümit İğde yaralandı. Halil Tarhan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ümit İğde ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümit İğde de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili D.C., L.N., M.N., C.N., C.N. ve M.D. isimli 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Öğretmenin kahreden sonu: Ölüm, bisiklet üzerinde geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel