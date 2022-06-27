Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü yan bakma cinayetine 2 tutuklama - Haberler

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Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü yan bakma cinayetine 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü yan bakma cinayetine 2 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 beş kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 beş kişiden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Yeşil Mahallesi'nde Ender Yıldırım (22) ile Bünyamin Davarcı (23) daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. "yan bakma" meselesi yüzünden tartıştı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.T, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılıkça serbest bırakıldı, E.D. (17) ile A.T. (22) tutuklandı. - MERSİN

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