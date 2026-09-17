Haberler

Tarsus-Pozantı otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus-Pozantı otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü
Güncelleme:
+46 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Damlama mevkiinde Hacı Mehmet Dam idaresindeki sebze yüklü 80 AG 162 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
Bakan Gürlek duyurdu: 199 yeni noterlik kuruldu

Vatandaş "Sayıları az" diye dert yanıyordu, bakanlık gerekeni yaptı
Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Sürpriz atama! İşte derbinin hakemi

L'Etape Türkiye by Tour de France'a sayılı günler kala Ömer Kafkas'tan açıklama

Son 3 gün! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

İlk 11 tercihi için açıklama: Bugün kadroda yok