Tarlaya Uçan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 17: 00 sıralarında Karayün Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.K.D. idaresindeki 06 ZAG 68 plakalı Pegueot markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Kazada şoför ile araçta bulunan B.D. ile B.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.