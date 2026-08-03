Eskişehir'de Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'de bir tarım arazisinde çıkan anız yangını ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, dün gece Mihalççık ilçesi kırsal Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde gerçekleşti. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki çiftçiler de traktörlerinin arkasına taktıkları pulluklarla toprağı sürerek alevlerin geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşın yardımı ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı