Haberler

Eskişehir'de Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'de Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalççık ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Çiftçiler traktörlerle toprağı sürerek yangının yayılmasını engelledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de bir tarım arazisinde çıkan anız yangını ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, dün gece Mihalççık ilçesi kırsal Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde gerçekleşti. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki çiftçiler de traktörlerinin arkasına taktıkları pulluklarla toprağı sürerek alevlerin geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşın yardımı ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Yayla Sahili’nde korkuluk faciası: Genç kadın kayalıklara düştü

Yaslandığı korkuluk kırıldı, genç kız metrelerce yüksekten düştü
Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

Derya Uluğ'dan beklenen haber! 10 yıllık aşk nikâhla taçlanıyor
Manisa'daki kazıda heyecan verici keşif

Heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin 500 yıllık
Umman açıklarında seyreden tankerin yakınında şüpheli patlama

Umman açıklarında seyreden tankerin yakınında şüpheli patlama
Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

Henüz 14 yaşındaydı: Çok sevdiği motosikleti sonu oldu
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat