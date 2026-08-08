Odunpazarı'nda tarihi evde yangın: 2 yaralı

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Eskişehir'in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı tarihi bir yapının çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatının tamamını sararken, çevreye yayılan yoğun duman üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangının söndürmeye yönelik için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı