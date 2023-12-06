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Tarihi Laal Paşa Camisi Tuvaletinde Vandalizm Olayı

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Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Tarihi Laal Paşa Camisinin tuvaletinde kapılar, aynalar, musluklar ve pencereler kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Yetkililer, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün izni olmadan yapılan bu zararın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde Tarihi Laal Paşa Camisinin tuvaletinde kapılar, aynalar, musluklar ve pencereler kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Olay, Mut İlçesi Laal Paşa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar cami tuvalet kapılarını, lavabo aynalarını ve pencerelerini kırarak zarar verdi. Yetkililer, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün izni olmadan tarihi cami ve çevresinde bir çalışma yapılamadığını bildirdi.

Camiye gelen vatandaşlar, "Tarihi bir cami vatandaşa hizmet versin diye düzenli bir şekilde tuvalet yapılmış. Kendini bilmez bazı şahıslar tuvaletin içerisindeki kapıları, lavabo aynalarını, muslukları ve pencereleri kırmışlar. Müdahale edilmezse bu zanlılar daha nerelere zarar verecek. Tarihe direnmiş bu caminin korunmasını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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