Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Kül Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı, gece saatlerinde çıkan yangında alev alev yandı. Ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Ahşap yapısı nedeniyle hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Tarihi konağın tamamı yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BOLU