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Atakum'da Tarihi Eser Operasyonu

Atakum'da Tarihi Eser Operasyonu
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Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile bir tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile bir tüfek ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu mirası olan kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 6 Atakum ilçesinde bir şahsın tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a geleceği bilgisine ulaştı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet tüfek, 1 adet kılıç, 3 adet kama/bıçak, 2 adet bilezik, 3 adet kase, 1 adet kolye ile 6 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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