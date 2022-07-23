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Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser niteliği taşıyan ürünleri şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser niteliği taşıyan ürünleri şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Ş.C. isimli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan ürünleri ikametinde ve iş yerinde bulundurduğuna yönelik istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler Ş.C. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 3 adet tüfek, 1 adet tarihi toplu tabanca, 12 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 4 adet kama,3 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği (9 mm - 7.65 mmm, 9 adet 16 Cal. av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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