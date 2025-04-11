Taraklı'da Yangın Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybettiği yangında kahreden detaylar ortaya çıktı. Yangın esnasında evde olan ve yüzünden yaralanan annenin tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramadığı öğrenildi. Çalıştığı esnada acı haberi alarak olay yerine gelen babanın ise "Allah aşkına bir şey yapın" sözleri yürekleri dağladı.

Yangın, Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde O.B.'ye ait prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk çiftliğinde çalışan ailenin kaldıkları prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında Çınar K. (4) ve Cansu K. (3) isimli iki kardeş hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çalıştığı esnada acı haberi alan baba Serdal K., kül olan evine geldi. Ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

Zonguldak'tan çalışmak için gelmişler

İki çocuğunu yangında kaybeden bsqhsı Zonguldak'tan Sakarya'ya tavuk çiftliğinde çalışmak için geldiği ve yangın esnasında baba Serdal K.'nın (38) işte olduğu, anne Deniz K.'nın (35) ise çocukları Çınar K. ve Cansu K. ile evde olduğu öğrenildi. Yangında yüzünden yaralanan annenin tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramadığı öğrenildi.

Sakarya Valiliği'nden yangına ilişkin açıklama

Taraklı ilçesinde meydana gelen acı olaya ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde 11 Nisan 2025 günü saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. O.B. isimli şahsa ait evde meydana gelen yangında, evde ikamet eden S.K. (38) ve D.K. (35) isimli şahısların çocukları olan Ç.K. (4) ve C.K. (3) maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimlerce gerekli incelemeler başlatılmış, olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi. - SAKARYA