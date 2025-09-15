Haberler

Taraklı'da Midibüs Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, tarlaya uçarak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs tarlaya uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Taraklı-Göynük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. idaresindeki 54 ALS 629 plakalı midibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
