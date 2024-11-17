Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı
Tanzanya'nın Darüsselam'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yetkililer, 80'den fazla kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Kariakoo bölgesindeki binada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.