Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Kariakoo bölgesindeki binada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.