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Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, Yeniköy'deki evinde hayatını kaybetti. Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi.

DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

ÇİLLER ÇİFTİ 61 YILDIR EVLİYDİ

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "Second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Tansu Çiller Özer Çiller Kalp Krizi Türkiye 3.Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

abdullah HAMARAT:

İnşallah bu çiller acı çekmeden diğer dünyaya gitmez . 7/24 acılar içinde kıvransın inşallah

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Salih Kandıralı:

Niye adamım

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dikduran adam:

BELLİKİ DAYILARINDAN BİRİNİ GÖTÜRMÜŞ HEVAL

yanıt32
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Murat Celik:

kim beddua ederse beddua tersine döner

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Sabahattin Polat :

Bu dünyada yaptıklarının bedelini ödemeden cehenneme gitti. Allah taksiratını affetmesin.

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Murat Celik:

Polat Acı mı var

yanıt8
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Semih Arslan:

Niye ki acı mı var ???

yanıt2
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dikduran adam:

YIL 1994 BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER ŞU İFADEY KULLANDI PKKYA YARDIM EDEN İŞ ADAMLARININ HEPSİNİ BİLİYORUZ GEREKENİ YAPACAĞIZ DEDİ VE YAPTI

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yanıtYanıtla
dikduran adam:

AYRILIKÇI KIRDOLARI BİÇEN KADIN BAŞIN SAĞOLSUN

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Doğa Yiğit:

Allah rahmet eylesin ailesininde başı sağ olsun

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