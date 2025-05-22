Tankerden Dökülen Balık Yağı Yolda Faciaya Neden Oldu

Tankerden Dökülen Balık Yağı Yolda Faciaya Neden Oldu
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Aydın'da bir tankerden dökülen balık yağı yolda kayganlık oluşturarak 7 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tankerden yola dökülen balık yağı faciaya neden oldu: Kaza kameraya böyle yansıdı

Tankerden yola dökülen balıkyağı, karayolunu savaş alanına çevirdi

AYDIN - Milas-Söke Karayolunda bir tankerden yola dökülen balık yağı faciaya neden oldu. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araçlar yoldan çıkarken, freni tutmayan bazı araçlar önündeki araçlara çarptı. Faciadan dönülen kazalarda 7 kişi yaralanırken olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Kazaların biri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Muğla Milas'ta bulunan bir balık firmasından balık atığı ve balık yağı yükleyen 03 RF 102 plakalı tankerin, Dalyan Kavşağı'na doğru rampadan inerken iddiaya göre hava hortumu patladı. Bu sırada frenleri kilitlenen tankerden karayoluna balıkyağı ve endüstriyel balık atıkları döküldü. Olaydan sonra yoldan geçen her araç adeta boş teneke gibi fırladı. Dümdüz yolda giderken araçların savrulup yoldan çıktığını gören vatandaşlar araçlarını sağa çekip gelen diğer sürücüleri uyarmaya başladı. Bazı araçlar durmayı başarırken, durmayan diğer araçlar ya çarpıştı ya da yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Toplam 5 aracın kaza yaptığı karayolu vatandaşlar tarafından daha fazla kaza yaşanmaması için trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Milas-Söke Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - 3.Sayfa
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