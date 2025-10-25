Tank anıtına çarpan otomobil alev aldı! İşte o anlar
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, tank anıtına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan araç alev aldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Merkezefendi ilçesinde Belkıs Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TANK ANITINA ÇARPIP TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki metalden yapılan maket tanka çarptı. Araç defalarca takla attı.
ALEV ALDI
Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden alev çıktı. Otomobil sürücüsü Belkıs Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O ANLAR KAMERALARDA
Yaralı sürücü Belkıs Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Belkıs Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.