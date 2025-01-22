Annenin sözleri yürek yaktı! Tanju Özcan'ın otelden sağ çıkanları ziyaret ettiği anlar ortaya çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği yangın faciasının meydana geldiği otelden sağ çıkan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, tatilcilerin otelde güvenlik önlemi olmadığını söyleyerek Özcan'a isyan ettiği görüldü.

"ÇOCUĞUM BELKİ DE ÖLDÜ"

Yangın felaketinin yaşandığı saatlerde çocuğundan haber alamadığını ifade eden bir anne, "Haberimiz yok. Benim çocuğum belki de öldü. 16 yaşında. Ne olduğu belli değil." dedi. Özcan, annenin sözlerine, "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun." karşılığını verdi.

"YANGIN ALARMI BİLE YOK"

Bir vatandaş, "Otelin hiçbir güvenliği yok." derken, başka bir felaketzede de, "Yangın alarmı bile yok." ifadesini kullandı.

"SAATLER SONRA UYANIP MERDİVENDEN ATLADIK"

Otelden sağ kurtulan bir diğer vatandaşın ise, "Saatler sonra biz ancak uyandık da merdivenlerden atladık. İnsanlar katlardan atladı. Şaka gibi. Şu an kardeşim ortada yok." dediği görüldü.