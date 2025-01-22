Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu

Annenin sözleri yürek yaktı! Tanju Özcan'ın otelden sağ çıkanları ziyaret ettiği anlar ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının meydana geldiği otelden sağ çıkan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, Özcan'a isyan eden bir annenin, "Benim çocuğum belki de öldü. 16 yaşında. Ne olduğu belli değil daha" sözleri yürek yaktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği yangın faciasının meydana geldiği otelden sağ çıkan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, tatilcilerin otelde güvenlik önlemi olmadığını söyleyerek Özcan'a isyan ettiği görüldü.

"ÇOCUĞUM BELKİ DE ÖLDÜ"

Yangın felaketinin yaşandığı saatlerde çocuğundan haber alamadığını ifade eden bir anne, "Haberimiz yok. Benim çocuğum belki de öldü. 16 yaşında. Ne olduğu belli değil." dedi. Özcan, annenin sözlerine, "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun." karşılığını verdi.

"YANGIN ALARMI BİLE YOK"

Bir vatandaş, "Otelin hiçbir güvenliği yok." derken, başka bir felaketzede de, "Yangın alarmı bile yok." ifadesini kullandı.

"SAATLER SONRA UYANIP MERDİVENDEN ATLADIK"

Otelden sağ kurtulan bir diğer vatandaşın ise, "Saatler sonra biz ancak uyandık da merdivenlerden atladık. İnsanlar katlardan atladı. Şaka gibi. Şu an kardeşim ortada yok." dediği görüldü.

Annenin sözleri yürek yaktı! Tanju Özcan'ın otelden sağ çıkanları ziyaret ettiği anlar ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
img

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.