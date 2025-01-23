Tanju Özcan ile Abdulkadir Selvi karşı karşıya geldi: Bu kadar vicdansız olma

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ederken; aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

Faciaya ilişkin tartışmalar ise devam ediyor. Otelin denetiminin belediyede olduğu, belediyenin otelin restoranına yönelik denetiminde herhangi bir sorun tespit etmediği yönündeki iddiaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Turk canlı yayınına katıldı. Ahmet Hakan'ın sunduğu programda gazeteci Abdülkadir Selvi ile Tanju Özcan arasında gergin anlar yaşandı.

"BENİM MÜDÜRÜM NEDEN GÖZALTINDA?"

"Benim belediyemin yetki alanına girmeyen, bizim denetim yetkimizin olmadığı açık bir konuda bakan hangi hakla bize bunu anlatıyor. O insanların cenazesine hürmeten utanıyorum, bakan utanmıyor. Benim itfaiye müdürüm neden gözaltında? Bakanlıktan bir bürokrat gözaltına çağırılmadı" diyen Özcan, "Ortada bir suç olup olmadığı belli değil. Bakanlık denetledim diyor, denetleme raporu nerede? Buyursun açıklasın. Yangınları denetleme görevi bakanlığa verilmiş" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR VİCDANSIZ OLMA"

Özcan'ın sözlerine Abdulkadir Selvi, "79 insanımız canını kaybetmiş. Siz burada meydan okuyorsunuz?" diyerek yanıt verirken; Özcan'ın "Ne yapayım ben? Bu kadar vicdansız olma" sözleri üzerine tansiyon bir anda yükseldi.

BİR ANDA YAYINDAN AYRILDI

Selvi'nin "Vicdansız olan ben değilim, sizsiniz" sözlerinin ardından Ahmet Hakan, tartışmaya müdahale etti. Hakan'ın araya girmesinin ardından Özcan bir anda yayından ayrıldı.