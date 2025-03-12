Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım

Ankara Ulus'taki Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde İsmail Tek (29) isimli şahıs, 24 Mayıs'ta saat 05.00 sıralarında üzerinde taşıdığı bıçakla tanımadığı Yetkin Güner'i (45) 7 bıçak darbesiyle katletti. Olaydan sonra kaçan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

"İÇİMDE BİRİLERİNİ ÖLDÜRME İSTEĞİM VARDI"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Tek hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlenip, dava açtı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde, "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm" dedi.

"CEZAEVİNDEKİ HAYATI ARIYORUM" DEMİŞ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık İsmail Tek ve Güner ailesinin avukatı katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen T.Ç, olay tarihinde İsmail Tek'in kaldığı otelin resepsiyonunda çalıştığını ifade ederek, "Olaydan önceki gece saat 23.00 sıralarında gelip, 'Dışarıdaki hayata alışamadım, cezaevindeki hayatı arıyorum. Dışarıya ayak uyduramadım, bir olay yapıp içeriye gireceğim' dedi ve cebinden bir bıçak çıkarıp gösterdi. Ardından yanımdan ayrıldı. Daha sonra, olayı işledikten sonra geldi ve 'Bir olay yaptım, kaçtım. Polise teslim olacağım' diye söyledi. Daha sonra yanımdan ayrıldı" diye konuştu.

"DIŞARIYA ALIŞAMADIM"

Tanık beyanının ardından söz alan sanık İsmail Tek ise "Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı. Ölen kişi eğer benim husumetlim olsaydı tasarlardım ama tanımıyorum. Bana küfrettiği için bıçakladım. Benim içimde öldürme hissi yoktu" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Sanık beyanının ardından mahkeme başkanı, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.