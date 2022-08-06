Tandırlık yangını korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tandırlık yangını korkuttu

Tandırlık yangını korkuttu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

 - Güncelleme:

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gökçam köyünde İbrahim Sağın'a ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çıkan yangını eve sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Gökçam Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title