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Tamiri yapılan ATV kendi kendine hareket edince olanlar oldu

3. Sayfa Haberleri

Tamiri yapılan ATV kendi kendine hareket edince olanlar oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı. Kazada çay ocağının çatısı çökerken altında kalan bir kişi yaralandı.

Akyazı sanayisinde meydana gelen kazada, tamiri yapılan ATV tarzı araç, test için çalışır vaziyette bırakıldı. Bir süre sonra araç kendiliğinden hareket ederek yan tarafta bulunan çay ocağına girerek çatısını yıktı. Meydana gelen kazada, çöken çatının altında kalan bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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