Tamirat için çıktığı çatının 5. katından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tamirat için çıktığı çatının 5. katından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiSİVAS Tamirat için çıktığı çatının 5. katından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı. Tamirat için çıktığı çatının 5. katından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti SİVAS Tamirat için çıktığı çatının 5. katından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sularında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada gerçekleşti. Çatıdaki olukları onarmak için çatıya çıkan 19 yaşındaki Orhan Koç, binanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Orhan Koç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa Orhan Koç 3. Sayfa Haberler

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