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İnegöl'de Talaş Yüklü Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İnegöl'de Talaş Yüklü Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki talaş yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün fark etmesiyle aracını kenara çekmesi üzerine ihbar yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki talaş yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ahmet O. yönetimindeki 16 MCZ 10 plakalı talaş yüklü tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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