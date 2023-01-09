Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı! Tehlikeli yolculuk kamerada

Denizli'de bir taksinin yolcunun sığmayan kazanı eliyle tutarak kapı açık halde trafikte seyretmesi, tehlikeye yol açtı. Açık kapıdan yola sarkan dev kazanla yola çıkan taksi, diğer sürücülerin tepkisini çekerken o anlar kayıt altına alındı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde taksiye binen yolcu, yanında bulunan kazanı bagaja sığdıramayıp, kapıdan da içeriye geçiremeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Kendisi arka koltuğa oturan yolcu, elinde tuttuğu kazanla kapı açık vaziyette yolculuk yapmaya başladı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR

Açık kapıdan yola sarkan dev kazanla yola çıkan taksi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Üçler Bulvarı üzerinde taksiye denk gelen bir otomobil sürücüsü, 80 kilometre hızla ilerlerken, taksinin kazanla birlikte devam eden tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Görüntülerde arka kapısı açık olan taksinin, tamamı dışarıya sarkan kazanla trafikte seyir ettiği anlar yer aldı.