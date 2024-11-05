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Taksim Meydanı Metro İstasyonu'nda Arızalar Vatandaşları Mağdur Ediyor

Taksim Meydanı Metro İstasyonu'nda Arızalar Vatandaşları Mağdur Ediyor
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Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonundaki asansör ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanmasıyla birlikte yaşanan tesisat problemleri, metroda su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar ve esnaf, sorunların çözülmesini bekliyor.

Yenikapı- Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonundaki yürüyen merdivenler ve asansörlerdeki arızaların devam etmesi vatandaşları çileden çıkardı. Asansör ve yürüyen merdiven arızalarının üzerine tesisat sıkıntısı da eklendi ve metroyu su bastı.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunda yürüyen merdiven ve asansörlerde süren arıza vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Uzun süredir devam eden ve bitmeyen asansör ile yürüyen merdiven bakımları nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Bunun üzerine 1 aydır süren tesisat problemleri metroda su baskınlarına neden oldu. Metroda stantları olan esnaf, ürünlerinin zarar görmemesi için çekçekle suyu temizledi.

"Ekipler ilgileniyor ama bir aydır problemi çözemediler"

Ekiplerin bir aydır problemlerle ilgilendiğini ama ona rağmen çözemediğini söyleyen esnaf, "Duvarlardan su akıyor. Tesisatta problem varmış. Dükkanın içini hep su bastı. Dışarıyı da su basıyor. Yaklaşık bir aydır böyle. Ekipler ilgileniyor ama bir aydır çözemediler problemi. Duvarlardan su geliyor. Duvarların içi çürüdü artık. Bir haftadır hiç şaşmıyor her gün böyle temizliyoruz. Şu merdivene gidip bakın merdiven komple su içinde. Asansörler, yürüyen merdivenler hepsi sırayla arıza yapıyor. Arkadaki asansörler bozuk, merdivenler bozuk. Kimse yukarı çıkamıyor. Engelliler geliyor onlar da yukarı çıkamıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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