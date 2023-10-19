Taksim Metrosu'nda turist kadının çantasını soymaya çalışan hırsız yakalandı

Taksim Metrosu'nda bir turist kadının çantasını soymaya çalışan hırsız, kadının kocası tarafından suçüstü yakalandı. Suç Taksim Güven Timleri tarafından gözaltına alınan şüpheli kadının suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.

Taksim metrosunda turistin çantasını soymaya çalışan kadın suçüstü yakaladı

Eşinin çantasını soymaya çalışan kadını yakalayarak polise teslim etti

İSTANBUL - Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde turist kadının çantasını soymaya çalışan bir kişi, kadının kocası tarafından suçüstü yakalandı. Suç Taksim Güven Timleri tarafından gözaltına alınan şüpheli kadının suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Taksim Metrosu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yabancı uyruklu bir kadın, Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde Hindistanlı Fatmabi Bımoosa Bhamjee isimli turist kadının sırt çantasını soymak istedi. Bu sırada hırsızı fark eden turist kadının kocası Moosai Bhamjee, hemen müdahalede bulundu. Taksim Meydanı'nda kadını yakalayan Bhamjee, polis gelene kadar yanından ayrılmadı. Yabancı dilde konuşan konuşan ikili meydanda tercüman eşliğinde uzun süre tartıştı. Şüpheli kadın, Taksim Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. Taksim'de bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürülen kadının birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.