Taksim'de panik anları! Elindeki sopayla "Öldürmek istiyorum" tehdidi savurdu

Taksim'de bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, meydanda görev yapan güven timleri tarafından gözaltına alındı.

BİRDENBİRE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı.

"ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Taksim Meydanda görevli olan güven timleri şüpheli şahsı izlemeye aldı. Bir süre sonra "öldürmek istiyorum" şeklinde bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.