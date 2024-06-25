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Taksim'de panik anları! Elindeki sopayla "Öldürmek istiyorum" tehdidi savurdu

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İstanbul Taksim Meydanı'nda çığlık atarak koşan ve elindeki metal sopayla etrafa "Öldürmek istiyorum" tehditleri savuran şahıs, güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim'de bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, meydanda görev yapan güven timleri tarafından gözaltına alındı.

BİRDENBİRE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı.

"ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Taksim Meydanda görevli olan güven timleri şüpheli şahsı izlemeye aldı. Bir süre sonra "öldürmek istiyorum" şeklinde bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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