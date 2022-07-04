Taksim'de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı

Taksim'de Monaco vatandaşı bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay akşam saat 18.00'da Taksim'de meydana geldi. Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Dilenci konuşmasında, "Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa