Taksim'de Kıskançlık Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Taksim'de Kıskançlık Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde kıskanma nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüşerek üç kişinin yaralanmasına neden oldu. H.Ç. isimli kadın, kıskandığı sevgilisinin yanında bulunan kadına ve onunla müdahale edenlere saldırdı.

İstanbul Taksim'de kıskançlık kavgası büyüyüp bıçaklı saldırıya dönüştü. Sevgilisini kıskanan H.Ç., üç kişiyi bıçakla yaraladı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece kulübünde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Sevgilisi ile birlikte eğlendikleri esnada M.Ü. isimli kadın Ö.B.'ye yakınlık göstermesi üzerine rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.'yı bıçakla yaraladı.

"Sevgilimi kıskandığım için yaptım"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatıldı ve kadının kimliğini tespit edildi. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.Ç., buradaki ilk ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından H.Ç., adliyede sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.