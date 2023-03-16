Taksim'de helikopter destekli 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulaması çerçevsinde, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahısların da Genel Bilgi Taraması'na (GBT) bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması çerçevesinde Taksim Meydanı'nda asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanı'nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanların GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerin de üstleri arandı. Öte yandan Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. - İSTANBUL