İstanbul'da hastane önünde park kavgası! Güvenlik görevlileri ve hasta yakınları birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin girişindeki ambulans yolunda bekleyen sürücü ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçtuğu kavga anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi ve hasta yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 26 Nisan'da meydana gelen olay anı kameralara yansıdı.
Olay salı günü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yakını için hastaneye gelen sürücü Hakan Ş., acil servisin yakınında ambulans yolunda beklemeye başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Hastanenin güvenlik görevlileri Hakan Ş.'ye izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Hasta yakını ve diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga büyüdü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
13 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi polis merkezine götürülürken, kavga anı kameraya yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa