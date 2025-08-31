Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü

İstanbul Taksim'de dün akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan kavga çevrede paniğe neden oldu. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen genç bir adam, 8 trans birey tarafından sopalarla darbedildi.

Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmezken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler olayın boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde genç adamın sokak boyunca kovalandığı, yere düşmesine rağmen darbedilmeye devam edildiği görüldü. Çevredeki esnafın şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda saldırganlar, dakikalarca şiddet uyguladı.

GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Dayak yiyen genç adamın bir süre sonra karşılık verdiği, ardından bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin görüntüleri incelemeye aldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taksim'in işlek sokaklarından birinde yaşanan bu şiddet olayı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kavganın nedeni ve tarafların kimlikleri hakkında soruşturma başlatıldı.