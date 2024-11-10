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Taksim'de Bayrak Dağıtan Kadınlar Para Toplarken Yakalandı

Taksim'de Bayrak Dağıtan Kadınlar Para Toplarken Yakalandı
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Taksim'de Türk bayrağı dağıtarak para toplayan 6 kadın, yapılan ihbar üzerine yakalanarak cezalandırıldı.

Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bahanesiyle vatandaşlara Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyerek yaklaşan, ardından sözde bağış adı altında para toplayan 6 kadın yakalandı. Telefondan fotoğraf göstererek bayrak verdikleri kişilerden para talep eden kadınlara toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 6 kadın, metrodan çıkan vatandaşları durdurarak Türk bayrağı dağıtıp, ardından para istedi. Telefondan hasta kişileri gösterip, sözde bağış topladıklarını söyleyerek duygu sömürüsü yapan kadınlar için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadınları takibe aldı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 6 kadın, bayrak dağıtıp para toplarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilere toplam 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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