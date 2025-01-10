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Taksim'de alkollü iki kadının kavgasını güçlükle ayırdılar; o anlar kamerada

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Taksim'de alkolün etkisinde olduğu iddia edilen iki kadın arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kadınlar, hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayın yaşandığı Hüseyinağa Mahallesi'nde tarafların birbirlerine saldırdığı, karşılıklı küfürleşmelerin yaşandığı ve bir kadının yere düştüğü görüldü. Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

TAKSİM'de alkolün etkisinde olduğu öne sürülen iki kadın arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine saldıran iki kadını, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası kaydetti.

Olay, saat 08.15 sıralarında Taksim'de Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü oldukları iddia edilen iki kadın arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmelerin yaşanması üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Çevredeki erkekler kavga eden iki kadını birbirinden ayırdı. Kadınlardan biri bu sırada yere düştü.Yeniden ayağa kalkan kadın, diğer kadının önce üstüne yürüdü ardından da küfürler yağdırdı; kısa süre sonra da sokaktan ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Taksim'de alkollü iki kadının kavgasını güçlükle ayırdılar; o anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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