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Bursa'da Taksicilerin Tehlikeli Sürüşü Kamerada

Bursa'da Taksicilerin Tehlikeli Sürüşü Kamerada
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki taksi şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir aracı seyir halinde sıkıştırdı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tarafların plakaları öğrenilemezken, polis inceleme başlattı.

Bursa'da iki taksi şoförü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başka bir aracı seyir halinde sıkıştırdı. Hem kendi canlarını, hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan taksi şoförlerinin o anları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan şehir merkezi yönüne sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki taksici ile, başka bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine taksi şoförleri, otomobili sıkıştırdı. Bir süre devam eden sıkıştırma kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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