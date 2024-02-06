Taksici Oğuz Erge'yi öldüren cani için ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir'de bindiği takside şoför Oğuz Erge'yi (44) öldüren Delil Aysal (19) için istenen ceza belli oldu. Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının iddianamesinde Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

EN ÜST SINIRDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir'deki taksici cinayetiyle ilgili davada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Taksici Oğuz Erge, "Soğukta üşümesin" diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yolculuk sırasında "Kimseye güvenmeyeceksin" sözlerini söyleyen Aysal hakkında kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

"KENDİME SIKACAKTIM"

Taksiciyi katleden Delil Aysal, işlediği cinayetle ilgili ifadesinde şunları söylemişti: "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim."