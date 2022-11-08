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Taksici, araçtan indirdiği kadını saçlarından sürükleyerek darbetti

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta taksi şoförü ve kadın müşterisi arasında araç içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın dışarıya taşmasının ardından kadını saçlarından sürükleyen taksici, sonrasında şiddet uyguladı. Dehşet dolu dakikalar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

SAÇINI TUTARAK VURMAYA DEVAM ETTİ

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Taksici araç içerisinde tartıştığı kadını saçlarından sürükleyerek darbetti

Taksici araç içerisinde tartıştığı kadını saçlarından sürükleyerek darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tragger 3. Sayfa Haberler

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