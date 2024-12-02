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Taksici Esnafından Durak Camı Kıran Magandalara Tepki

Taksici Esnafından Durak Camı Kıran Magandalara Tepki
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Tekirdağ'da Borsa Taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Taksici esnafı, durağın bölgeden taşınmasını talep ediyor.

Taksiciden durak camını kıran magandalara tepki

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tarihi Çorlu Borsa Meydanı olarak bilinen kavşakta bulunan Borsa Taksi kulübesinin kimliği belirsiz kişilerce camının kırılması nedeniyle taksici esnafı durağın taşınmasını istiyor.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Çorlu Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak ile Fatih Caddesi kavşağında bulunan Borsa Taksi durağının, kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı sonrası camları kırıldı.

"Durağın yeri değişsin"

Durağa gelince şoke olan taksi esnafı Ural Uluğ, saldırgan şahıslara tepkisini dile getirdi. Durağın bölgeden kaldırılmasını isteyen Uluğ, "Yaklaşık 4 ay önce de durağın camlarına zarar verilmişti. Polise gidip şikayetimizi yaptık ve yine bir kez daha camları kırdılar. Muhtemelen bu şahıslar küçük yaşta şahıslar. Yani artık bunlardan bunaldık. Bu durağın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Burada can güvenliğimiz yok. Başkanımız da sağ olsun yardımcı oluyor. Ancak defalarca talep ettik sonuç yok. UKOME'nin bir an önce durağımızın yerini değiştirmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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