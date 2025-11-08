Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal

Bir takside yolculuk yapan kadın müşteri, 350 lira tutarındaki ücreti ödemek istemedi. İddialara göre kadın, taksicinin para istemesi üzerine "Çişim var" diyerek ödemeyi reddetti.

KADIN, TAKSİ ÜCRETİNİ ISRARLA ÖDEMEDİ

Bu duruma sinirlenen taksici ise müşterisine "Benim paramı verir misin ablacığım?" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, taksicinin parasını almak için ısrar ettiği anlar kayıt altına alındı.