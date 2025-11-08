Haberler

Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal

Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal
Bir kadın, 350 lira tutan taksi ücretini, "Çişim var" diyerek ödemedi. Taksici, "Benim paramı verir misin ablacığım?" derken, tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir takside yolculuk yapan kadın müşteri, 350 lira tutarındaki ücreti ödemek istemedi. İddialara göre kadın, taksicinin para istemesi üzerine "Çişim var" diyerek ödemeyi reddetti.

KADIN, TAKSİ ÜCRETİNİ ISRARLA ÖDEMEDİ

Bu duruma sinirlenen taksici ise müşterisine "Benim paramı verir misin ablacığım?" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, taksicinin parasını almak için ısrar ettiği anlar kayıt altına alındı.

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 369.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

