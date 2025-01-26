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Taksi şoförü, ücretini ödemeyen yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövdü

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Esenyurt'ta bir taksi şoförü, ücretini alamadığı yolcuyu araçtan indirip akan trafikte tekme tokat dövdü. Vatandaş darp anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul'da gece saatlerinde TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde dehşet anları yaşandı. İddiaya göre; 4 THS 07 plakalı taksinin şoförü bir yolcusunu olarak yoluna devam etti. Yolcu TEM bağlantı yolunda inmek istedi.

AKAN TRAFİKTE YOLCUYU TEKME TOKAT DÖVDÜ

Şoför ücreti söyleyince yolcu, ücreti ödeyemeyeceğini belirterek kapıyı açıp kaçmaya çalıştı. Duruma sinirlenen şoför, aşağı inerek yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövmeye başladı. Aynı zamanda şahsın üzerini arayan taksici, ücretini almaya çalıştı.

DARP ANLARI KAMERADA

Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksi şoförü, ücretini ödemeyen yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Ak parti öncesi Türkiye geldi aklıma parasını ödemedin diye DEVLET HASTANESİNDE hastan rehin alınır ölün ise verilmezdi... Ha bu arada Taksiciye söyleyin pavyon da çalışsın bu haraketler oraya yakışır

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Ne yapacaktı başka taksi şoförü Cebine harçlık mı koyacaktı bide

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun kazandik la huloggg

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