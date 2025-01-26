Taksi şoförü, ücretini ödemeyen yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövdü

İstanbul'da gece saatlerinde TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde dehşet anları yaşandı. İddiaya göre; 4 THS 07 plakalı taksinin şoförü bir yolcusunu olarak yoluna devam etti. Yolcu TEM bağlantı yolunda inmek istedi.

AKAN TRAFİKTE YOLCUYU TEKME TOKAT DÖVDÜ

Şoför ücreti söyleyince yolcu, ücreti ödeyemeyeceğini belirterek kapıyı açıp kaçmaya çalıştı. Duruma sinirlenen şoför, aşağı inerek yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövmeye başladı. Aynı zamanda şahsın üzerini arayan taksici, ücretini almaya çalıştı.

DARP ANLARI KAMERADA

Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.