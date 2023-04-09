Takla atarak şarampole uçtu: 1 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Cihan U. yönetimindeki 34 FZL 468 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Şahanlar köyü mevkisinde takla atarak şarampole uçtu. Ağaçlar arasına uçan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılarak sedyeye alınan sürücü ekipler tarafından ambulansa taşındı. Yaralı Cihan U., ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU