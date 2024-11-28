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Takla Atan TOFAŞ'ta Sürücü Yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ marka otomobilin sürücüsü H.K. yaralandı. Kaza, D91 Karayolu üzerinde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi D91 Karayolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 31 PAY 19 plakalı FİAT TOFAŞ marka otomobil, D91 Karayolu üzerinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralı H.K., Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla Atan TOFAŞ'ta Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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