Takla Atan Araçtan Sağ Kurtulan Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde

Tekirdağ Çorlu'da bir sürücü, emniyet kemeri takması sayesinde takla atan otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Emlaklar yönünden Ergene istikametine seyreden D.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, yolda bulunan kereste parçaları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Şarampole giren otomobil takla atarken, emniyet kemeri takması sayesinde sürücü D.A. ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Trafikte emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına bir kez daha dikkat çekildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Trafik Büro Amirliği ekipleri, dubalarla trafik tedbiri aldı. Trafik polisinin yaptığı kontrollerin ardından hasarlı otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ