Haberler

Bursa'da Zincirleme Kaza: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı

Bursa'da Zincirleme Kaza: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Çevre Otoyolu'nda trafiğin aniden yavaşlaması sonucu hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı. Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine hafif ticari araç sürücüsü duramayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Oosterwolde transferinde kriz çıktı! Roma'dan beklenmedik karar
Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik eserleri hakkında mahkemeden yeni karar
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı
Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Rusya'da kimya tesisindeki yangınında ölü sayısı 7'ye çıktı