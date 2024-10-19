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Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı

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Ankara'da kendisinden boşanan eski eşinin iş yerini basan kadın, adamı tartaklayarak tokatladı. Kadının, Adem Kobal isimli eski eşi darbettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da Y.K. isimli kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Adem Kobal, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getiren Kobal, yetkililerden yardım istedi.

Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı

"BENİMLE EVLENİRSİN YOKSA CEZAEVİNE GÖNDERTİRİM"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, "Adem Kobal: "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum" dedi.

Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OĞULCAN ARSLAN - 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara

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Yorumlar (3)

ibrahim kırtay:

maalesef bazı kadınlarda bu şekilde , şiddetin her türlüsüne karşıyız...

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Ali baş:

Maalesef geldiğimiz durum bu. Kadın her zaman haklıdır sözünün perçinleşmiş hali. Kadına dokunan yanar.

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Orhan Dik :

bu kadına karşı yumruk atıldığında yasa kadına şiddet diyerek erkeği hapse atıyor yine...

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