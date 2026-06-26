Haberler

Takdir belgesi sevinci hastanede bitti: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Takdir belgesi sevinci hastanede bitti: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde takdir belgesi almanın sevinciyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camı kırılırken, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde takdir belgesi almanın sevinciyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep E. idaresindeki 07 HRZ 79 plakalı otomobil, okuldan aldığı takdir belgesiyle evine gitmek isteyen 13 yaşındaki A.Ç.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci başını otomobilin ön camına çarparken, çarpmanın şiddetiyle aracın ön camı kırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koşarken, ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı