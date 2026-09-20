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Tahran'da Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezi mühürlendi

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Tahran Savcılığı, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezinin mühürlendiğini bildirdi. Merkezin, özel yetenekli kişilerin yurt dışına çıkışını kolaylaştırdığı öne sürüldü; gerekli lisansları almadığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da savcılık, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı bir Fransızca dil eğitim merkezinin, ülkedeki özel yetenekli kişilerin tespit edilerek yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yetkililer, ülkenin ulusal güvenliğine ve kültürüne aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı bir Fransızca dil eğitim merkezini mühürledi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak, bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Söz konusu merkezin, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen İran'daki eğitim faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli lisansları ilgili İran kurumlarından almadığı da belirtildi.

İran makamları ayrıca, yabancı büyükelçiliklerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uymalarının uluslararası uygulamalar gereği zorunlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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