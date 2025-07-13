Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti
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Fransa'da bir hükümlü, tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden kaçtı. 20 yaşındaki mahkumun, Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nden firar ettiği belirtildi. Yetkililer, firari mahkumun tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti. Ceza infaz kurumu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- FRANSA'da bir mahkumun tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği bildirildi.

Fransa'da bir hükümlünün, hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki mahkumun, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nden firar ettiği açıklandı. Yetkililer, firarinin tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumu, olayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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