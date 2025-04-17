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Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

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Dün tahliye edilen ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesinin ardından yeniden tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkında tahliye kararı verilen avukat Selçuk Kozağaçlı dün tahliye edilmesinin ardından bugün gözaltına alındı. Kozağaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kozağaçlı, tutuklanarak yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2024 yılının Nisan ayında temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz incelemesinde yer alan daire sanıklar Avni Güçlü Sevimli, Alper Tunga Saral, Gülvin Aydın Savran,Efkan Bolaç, Güray Dağ, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Özgür Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Taylan Tanay ve Sevgi (Özer) Sönmez hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna dikkat çekerek dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Selçuk Kozacağılı'ya "terör örgütüne üye olma" suçunda verilen 12 yıllık hapis cezası 3. Ceza Dairesi'nce 10 yıl 5 aya indirip onanmıştı.

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Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Oyuncak sanki. Akdevleti. Bu mu istediğiniz? Rezillik.

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