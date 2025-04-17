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Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye kararına itiraz etti ve Kozağaçlı gözaltına alındı.

Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın dün tahliye edilmesi kararına itiraz edildi. Kozağaçlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 12 yıl hapis, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl hapis olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın dün tahliye edilmesi kararına itiraz edildi.

Yapılan itiraz sonucu Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Kozağaçlı, yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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